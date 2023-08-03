Эксперт раскрыл сроки, за которые Китай догонит США в космосе Эксперт Зеленый: Китай к концу 2030-х годов может сравняться с США в космосе

Фото: Zhang Naijie/Xinhua/Global Look Press

Китайская Народная Республика к концу следующего десятка лет может настолько усилить свое присутствие в космосе, что станет равноправным участником на космической арене с США, считает научный руководитель Института космических исследований Лев Зеленый. Он также не исключил, что КНР может и обогнать Штаты.

Возможно, в середине или ближе к концу 2030-х Китай увеличит свое космическое влияние настолько, что станет ведущим или по крайней мере сопоставимым с США актером, — отметил специалист.

Ученый уточнил, что в космической гонке нет единого лидера. Это сфера, которая имеет много вариантов развития. Если государство лидирует в одной области, оно может отставать в другой. Зеленый привел пример космической гонки во второй половине 20-го века, когда американские астронавты высаживались на Луну, а советский аппарат привозил образцы лунного грунта.

Как говорится, на Олимпийских играх соревнования проводятся в различных видах спорта, но есть командный подсчет баллов, где учитывается общее количество очков. Если применить такой спортивный подход к оценке космических исследований, что, по моему мнению, является некорректным, то вероятно, по общим результатам, по многим направлениям, Китай может со временем (и это время не так уж и далеко) стать лидером в космических исследованиях, — проанализировал Лев Зеленый.

Ранее заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе рассказал, что астероид Апофис, который, по расчетам, приблизится к Земле на рекордно близкое расстояние весной 2029 года, не представляет для нашей планеты опасности и столкновения опасаться не следует.