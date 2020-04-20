Эксперт прогнозирует увеличение числа больных COVID-19 во Владикавказе

https://static.news.ru/photo/82025790-830b-11ea-8439-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный санитарный врач Северной Осетии Алан Тибилов оценил последствия народного схода во Владикавказе против режима самоизоляции.

По мнению Тибилова, ситуация катастрофическая, через несколько дней будет значительный рост числа заражённых коронавирусом.

Мне стыдно, что это у нас тут происходит. На то, что они поумнеют, надежды нет, — заявил он изданию «Подъём».

Как отметил глава местного Роспотребнадзора, все митингующие пришли без масок, стоят толпой, среди них, скорее всего, куча инфицированных. Он подчеркнул, что кто-то пользуется бедой, которая у нас сейчас, чтобы решить свои политические амбиции.

Как писал NEWS.ru, акция проходит в центре города на площади Свободы. Собравшиеся требуют отправить в отставку руководство Северной Осетии и назначить временное правительство во главе с Виталием Калоевым.