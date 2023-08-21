Эксперт по выживанию рассказал, как диггеры могли бы спастись из коллектора Инструктор Макеев: в экскурсиях по подземке можно участвовать небольшими группами

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Принимать участие в экскурсиях по подземке можно небольшими группами — по пять человек на гида, сообщил NEWS.ru инструктор по выживанию Михаил Макеев, комментируя гибель диггеров в московском коллекторе. Он добавил, что заранее должны быть продуманы пути эвакуации.

При экскурсиях по подземке, как и в горах, на одного гида должно быть не больше пяти человек, чтобы при случае можно было оказать незамедлительную квалифицированную помощь. Раз такая ситуация случилась, была допущена ошибка либо ряд ошибок на этапе подготовки и планирования, — сообщил эксперт.

Макеев сообщил, что при любом типе мероприятий есть определенные риски, которые обязательно должны учитываться при планировании. При этом 90% опасности можно просто не допустить при хорошей, профессиональной подготовке, и оставшиеся 10% — это какие-то внештатные ситуации, для которых также должен быть отработан алгоритм действий.

В данном случае должны быть исследованы и продуманы все маршруты, чтобы было понимание, сколько времени займет эвакуация всех людей. То же самое и с фактором погоды, на это всегда нужно обращать внимание при экстремальных активностях и отслеживать все изменения в погодных условиях, — резюмировал Макеев.

Экскурсионная группа отправилась в подземный коллектор в районе Неглинки 20 августа. По предварительным данным, в экскурсии участвовали руководитель PR-службы компании «Ланит» Дмитрий Маркушкин, его несовершеннолетняя дочь и 18-летний родственник с подругой. По коллектору их вел гид. После ливня связь с ними пропала, родственники обратились в полицию. Спасатели уже достали из Москвы-реки тела четырех человек.