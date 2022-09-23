Эксперт по военной психиатрии дал совет родителям мобилизованных россиян Эксперт по военной психиатрии Хаминский посоветовал родителям мобилизованных

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Сборный пункт военного комиссариата

Родителям мобилизованных россиян стоит научиться «управлять своими эмоциями», особенно во время телефонного разговора с сыновьями, рассказал NEWS.ru эксперт по военной психиатрии, председатель совета директоров Научно-диагностического центра клинической психиатрии Александр Хаминский. Он добавил, что волнение из-за «всхлипов матери и многозначительного молчания отца» может невольно передается военнослужащему.

Тревожные состояния выдают себя даже на расстоянии. Солдаты и офицеры почти всегда могут связаться с родителями по телефону или посредством мессенджера, и дрожащий голос и всхлипы матери или многозначительное молчание отца невольно заставит волноваться и военных. То есть, в ситуациях, когда требуется быть предельно собранным, такая связь с близкими может сослужить плохую службу. Это должно заставить родителей научиться управлять своими эмоциями, — отметил Хаминский.

Собеседник подчеркнул, что родителям необходимо «трезво оценить проблему». По его мнению, «необученные и необстрелянные солдаты и офицеры не смогут оказаться в зоне боевых действий и стать живой мишенью». Он предположил, что в боевых частях ВС РФ перед началом СВО могли служить около 250 тысяч срочников и почти 450 тысяч контрактников. Хаминский добавил, что за последние семь месяцев «число контрактников увеличилось еще больше за счет добровольцев».

Судя по данным Минобороны РФ, в боевых частях ВС РФ перед СВО могли служить до 250 тысяч срочников и до 450 тысяч контрактников. Исходя из публикаций СМИ, за последние семь месяцев число контрактников сильно увеличилось за счет добровольцев. При этом как ранее прибывшие контрактники, так и нынешние мобилизованные могут отправиться в зону боевых действий только после переподготовки. То есть, необученные и необстрелянные солдаты и офицеры не смогут оказаться на фронте и стать живой мишенью, — рассказал Хаминский.

Он также посоветовал срочно создать центры оказания психологической помощи, работающие круглосуточно и дистанционно. Эксперт напомнил, что такие службы имеются в МЧС РФ, и их специалисты имеют опыт работы с родственниками пострадавших в катастрофах и в крупных авариях.