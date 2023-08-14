Эксперт по туризму раскритиковал курортные сборы Эксперт по туризму Мкртчян выступил против курортных сборов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Курортные сборы для туристов отталкивают россиян от отдыха внутри страны, а владельцев гостевых домов — от легализации бизнеса, выступил против подобных сборов вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян. В беседе с НСН он подчеркнул, что эксперимент проводится уже несколько лет, но в организации он подвергается критике.

Мы против курортного сбора, потому что любые поборы с граждан отталкивают людей от внутреннего туризма. Не секрет, что многие владельцы частных гостевых домов не хотят легализоваться еще и по этой причине, опасаясь оттока клиентов. Например, в Краснодарском крае количество частных гостевых домов в десять раз превышает число официальных отелей, — пояснил эксперт.

Мкртчян уточнил, что положительно к эксперименту относятся главы муниципалитетов. По его словам, они отчитываются о миллиардных тратах на установку скамеек в парках, которые в любом случае появились бы там, но не на деньги отдыхающих. Эксперт подчеркнул, что в регионах устанавливались различные сумму выплат с туристов. Так, в Ставропольском крае с путешественников брали по 50 рублей, а в Крыме от данной меры отказались. Мкртчян заключил, что регионы теперь будут думать, какой опыт оказался более удачным.

Президент России Владимир Путин ранее поручил правительству дать регионам право на введение курортных сборов к 15 декабря. Такие сборы будут вводиться с учетом опыта реализации эксперимента на территории Крыма, Алтайского края, а также Санкт-Петербурга.