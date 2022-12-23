Эксперт по транспорту: новый закон о такси не даст гарантий безопасности Эксперт по транспорту Ян: новый закон о такси обяжет пассажиров судиться в случае ДТП

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Принятый Госдумой закон о новых правилах работы такси не даст пассажирам новых гарантий безопасности, а только обяжет их в случае ДТП судиться с виновной стороной, рассказал «360» эксперт по городскому транспорту Роберт Ян. Он пояснил, что законопроект предусматривает для пассажиров защиту только в части полиса ОСАГО владельца автомобиля, но лимит возмещения по полису составляет 2 млн рублей и, если он превышен, им теперь придется подавать в суд.

Как подчеркнул специалист, новый закон снял ответственность за ДТП с перевозчиков и агрегаторов за все последствия вне полиса ОСАГО.

Само наличие полиса ОСАГО увязано с возникновением ответственности агрегатора. В случае ДТП у пассажира есть защита только в части полиса ОСАГО, который обязан иметь владелец транспортного средства или перевозчик. В случае, если ущерб превышен, пострадавшему придется судиться, — рассказал Ян.

Эксперт также добавил, что согласно новым правилам, агрегаторы будут свободны в плане определения цен на перевозки. Если раньше им приходилось согласовывать цены с перевозчиками, то из-за новых законов они получат право устанавливать собственные цены без негативных для себя последствий. При этом специалист считает, что предпосылок для роста цен на такси нет — по его мнению, они будут снижаться.

Госдума ранее приняла во втором чтении правительственный законопроект, регулирующий работу такси. В частности, документ устанавливает требования к водителю, а также к внешнему и внутреннему виду автомобиля. Так, водитель не будет допущен к работе в такси в случае наличия трех штрафов за нарушение ПДД. Помимо этого, приступить к работе соискатель не сможет, если с момента лишения его водительских прав не прошел год. Сотрудничество с перевозчиком допускается на основе заключения трудового договора, индивидуального предпринимательства или самозанятости.