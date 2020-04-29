Эксперт: плановая вакцинация безопасна для людей с COVID-19

https://static.news.ru/photo/0c170f64-8a1b-11ea-a82b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Люди, заразившиеся COVID-19, могут делать плановые вакцинации, если их заболевание проходит бессимптомно. Это не опасно для их здоровья, заявила главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Галина Чугунова.

Вакцинация — это защита, и я думаю, что никаких не должно быть других последствий, если бы это была и другая инфекция, — отметила эксперт.

Она напомнила, что врач перед проведением прививки осматривает человека и измеряет температуру тела, а после принимает решение о вакцинации. При этом медики не могут требовать, чтобы пациенты предъявили им результаты теста на коронавирус, так как документа, который разрешал бы им это делать не существует, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что эксперты Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» рассказали о возможности заражения коронавирусом через еду. Согласно их заключению, продукты питания в магазинах могут представлять потенциальную опасность. В первую очередь это касается овощей и фруктов.