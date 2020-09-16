Эксперт опроверг информацию в скачке безработицы в России

https://static.news.ru/photo/c30d9628-f804-11ea-84d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мнение о том, что с момента начала пандемии в России сильно подскочил реальный уровень безработицы, не имеет под собой фактической основы, считает замдиректора Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Ростислав Капелюшников.

Он отметил, что существует два показателя безработицы — реальная безработица, отражающая число жителей России, которые не работают, а также зарегистрированная безработица, фиксирующая количество получающих пособие от государства.

Общая безработица выросла незначительно, зарегистрированная выросла в 4,5 раза. Люди стали обращаться на биржи труда в несколько раз чаще, чем до кризиса, — рассказал Капелюшников ОТР.

По данным Росстата, общий уровень безработицы в России составляет около 6,3%, он вырос всего на 1,5 процентного пункта. Это около 5 млн человек. При этом количество обращений за пособием по безработице составило почти 4 млн против 727 тыс. в марте 2020 года.

Эксперт связывает это с активной финансовой поддержкой безработных со стороны государства в период пандемии.

Регистрируемая безработица выросла потому, что щедрость государства по поддержке безработных усилилась. Если государство сократит эту щедрость, регистрируемая безработица пойдёт вниз, — уверен Капелюшников.

12 сентября NEWS.ru сообщал, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном выделении 35 млрд рублей на выплату пособий по безработице.