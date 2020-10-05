Эксперт оценил идею базовой ставки для преподавателей в России

https://static.news.ru/photo/18b5f354-07b4-11eb-b0fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Единая базовая ставка для преподавателей должна действовать во всех регионах России, считает заслуженный учитель РФ, доцент МПГУ Александр Снегуров.

Если называть конкретно, то это 30 тысяч рублей, на мой взгляд, вот ниже неё уже никак. А потом уже в зависимости от заслуг, да, и высшая категория должна иметь значение, и научные достижения, и звания, — сказал он в эфире ОТР.

По его словам, на каком-то этапе преподавателям начали «срезать» доплаты за звание.

Его мнение поддержал обозреватель Издательского дома «Комсомольская правда», заведующий лабораторией ВШЭ Александр Милкус. Он рассказал, что в Госдуме затронули вопрос единой тарификации федеральной, а Минпросвещения работает над неким механизмом, который начнут применять после определения базовой ставки. Это связано с тем, что в ряде регионов она ниже прожиточного минимума.

Собираются определить, как будут выплачиваться по единым, понятным правилам компенсирующие и стимулирующие выплаты, — сообщил Милкус.

Он пояснил, что разные школы по-разному определяют данную стимулирующую часть.

Эксперт также подчеркнул, что система выплат учителям складывается из другой серьёзной проблемы —система управления школами и образованием в регионах зачастую находится на очень низком уровне, а базово учебное учреждение получает за каждого ученика.

Ранее NEWS.ru писал, что замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил обсудить введение в России базового гарантированного дохода. Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов назвал эту инициативу неприменимой в текущих условиях, но предложил альтернативу в виде социальных программ.