Стало известно, чем могут быть опасны домашние пауки Арахнолог Еськов объяснил, почему пауки в доме не опасны

Паук тарантул / Фото Pixel-Shot/shutterstock.com

В российских широтах не водятся пауки, которых можно было бы отнести к опасным, напомнил член палеонтологического института РАН, арахнолог Кирилл Еськов. В беседе с NEWS.ru он рассказал, в каких местах водятся самые опасные представители этого семейства.

Если вы едете в тропики, то там кое-кто может забежать в дома, но важно отметить, что и там ядовитые пауки не являются постоянными обитателями жилищ, так как данные виды пауков живут преимущественно в джунглях, — заявил Еськов.

По его словам, в России нет опасных пауков. Членистоногие выполняют много полезных функций в доме, поэтому их нельзя убивать, подчеркнул эксперт.

Абсолютно ничем они не опасны, в наших широтах никаких опасных пауков нет и быть не может, скажу вам больше, пауки выполняют много полезных функций, например ловят всякую дрянь в ваших домах, так что пауки — это совершенно безобидные и полезные ваши сожители, пожалуйста, не трогайте пауков, — добавил Еськов.

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