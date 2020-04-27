Эксперт: не все переболевшие коронавирусом будут иметь стойкий иммунитет

https://static.news.ru/photo/66ca5e72-8893-11ea-b973-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Не все пациенты, переболевшие коронавирусной инфекцией, будут иметь стойкий иммунитет к этому заболеванию, заявил заместитель директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера при Роспотребнадзоре Александр Семёнов.

Далеко не все переболевшие приобретают стойкий иммунитет. Это вопрос, который надо ещё изучать внимательно, — подчеркнул эксперт в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, Всемирная организация здравоохранения ранее уже отмечала, что все ситуации нужно рассматривать по отдельности, так как у всех всё индивидуально. Иммунитет может быть краткосрочным или его не может быть вообще, несмотря на то что вы уже переболели COVID-19.

Кроме того, Семёнов добавил, что скорый выход на плато будет зависеть от поведения жителей РФ в майские праздники.

Ранее профессор Университетского колледжа Дублина, врач-инфекционист Карина Батлер рассказала о специфических проявлениях коронавирусной инфекции у детей. Несовершеннолетние, как правило, переносят COVID-19 легче, однако есть и другие симптомы. В частности, у детей могут встречаться насморк и желудочно-кишечные расстройства, такие как диарея и рвота.

Кроме того, родители должны насторожиться, если у ребёнка наблюдаются затруднённое дыхание, значительное снижение физической активности, вялость и существенное снижение употребления воды. При этих симптомах нужно сразу обращаться к медикам. Батлер также отметила, что заболевшие младенцы могут получить осложнения, писал NEWS.ru.