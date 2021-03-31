Названы четыре главные ошибки при стирке

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Люди, как правило, во время стирки своих вещей допускают четыре главные ошибки. О них в разговоре с журналистами рассказал эксперт по стиральным машинкам Эшли Айредейл.

По его словам, во время стирки не стоит использовать кондиционер для белья. Он может помешать процессу, так как жидкость приводит к накоплению мыла внутри аппарата. Айредейл также уточнил, что кондиционер делает вещи легковоспламеняемыми. Следовательно, средство абсолютно не подходит для детского белья.

Ещё одной ошибкой при стирке является перегруженность или недостаточная загруженность машинки. Вода, энергия и моющее средство отчасти тратятся впустую, если вещей слишком мало. А в случае если их слишком много, срок работы машинки может сократиться, а сами вещи испортятся.

Кроме того, люди часто забывают, что во время деликатной стирки нижнего белья стоит использовать специальный мешок. Это приводит к тому, что вещи быстрее изнашиваются, рвутся и не только.

В заключение специалист предупредил, что после процедуры дверцу или крышку стиральной машины следует оставить открытой, чтобы она полностью высохла. Это предотвратит появление неприятного запаха и образование плесени, передаёт The Sun.

Как ранее писал NEWS.ru, способы избавиться от зловония в доме зависят от происхождения дурного запаха. Использовать для борьбы с «ароматами» можно как профессиональную бытовую химию, так и подручные средства, рассказал руководитель клининговой компании Артур Кочетаров.

Например, запах мочи от белья и одежды легко уходит при обычной стирке, а чтобы вывести его с пола или мебели, можно купить специальный уничтожитель запаха или попробовать обойтись содой, уксусом и другими средствами, которые найдутся в каждом доме.