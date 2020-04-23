Общество

Эксперт дала советы по устройству на работу после пандемии

05:04, 24 апреля 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для устройства на работу после пандемии коронавируса надо внимательно следить за своими соцсетями. Фактически это визуальное продолжение резюме будущего работника.

Последние два года работодатели очень активно проверяют кандидатов в соцсетях, уверяет генеральный директор рекрутинговой компании ProPersonel Татьяна Долякова.

Порядка 15% работодателей мониторят Facebook, приводит слова эксперта радио Sputnik. В период самоизоляции многие взялись публиковать свои старые фото — с пляжей и вечеринок. Эти снимки, считает Долякова, могут создать проблемы в будущем при приёме на работа.

Девушкам специалист советует пореже выкладывать фото в купальниках, а мужчинам стоит отказаться от критики в адрес власти. Не стоит постить фото с курортов с выпивкой или развлечений в ночных клубах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что руководство концерна «АвтоВАЗ» приняло решение ввести на предприятиях четырёхдневную рабочую неделю. Решение временное, оно принято в связи с прогнозируемым снижением объёмов отечественного авторынка.

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