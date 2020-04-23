Эксперт дала советы по устройству на работу после пандемии

Для устройства на работу после пандемии коронавируса надо внимательно следить за своими соцсетями. Фактически это визуальное продолжение резюме будущего работника.
Последние два года работодатели очень активно проверяют кандидатов в соцсетях, уверяет генеральный директор рекрутинговой компании ProPersonel Татьяна Долякова.
Порядка 15% работодателей мониторят Facebook,
Девушкам специалист советует пореже выкладывать фото в купальниках, а мужчинам стоит отказаться от критики в адрес власти. Не стоит постить фото с курортов с выпивкой или развлечений в ночных клубах.
Ранее NEWS.ru сообщал, что руководство концерна «АвтоВАЗ» приняло решение ввести на предприятиях четырёхдневную рабочую неделю. Решение временное, оно принято в связи с прогнозируемым снижением объёмов отечественного авторынка.
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