Эксперт дала советы по устройству на работу после пандемии

https://static.news.ru/photo/cb2ec1da-85ca-11ea-a578-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для устройства на работу после пандемии коронавируса надо внимательно следить за своими соцсетями. Фактически это визуальное продолжение резюме будущего работника.

Последние два года работодатели очень активно проверяют кандидатов в соцсетях, уверяет генеральный директор рекрутинговой компании ProPersonel Татьяна Долякова.

Порядка 15% работодателей мониторят Facebook, приводит слова эксперта радио Sputnik. В период самоизоляции многие взялись публиковать свои старые фото — с пляжей и вечеринок. Эти снимки, считает Долякова, могут создать проблемы в будущем при приёме на работа.

Девушкам специалист советует пореже выкладывать фото в купальниках, а мужчинам стоит отказаться от критики в адрес власти. Не стоит постить фото с курортов с выпивкой или развлечений в ночных клубах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что руководство концерна «АвтоВАЗ» приняло решение ввести на предприятиях четырёхдневную рабочую неделю. Решение временное, оно принято в связи с прогнозируемым снижением объёмов отечественного авторынка.