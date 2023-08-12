Эксперт посоветовал, как выбрать люстру для разных комнат в квартире Эксперт Васильев: для спальни и детской подойдут люстры с теплым светом

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Строительный эксперт Федор Васильев посоветовал выбирать люстры с теплым светом для разных комнат в квартире. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что яркое освещение необходимо на кухне и в гостиной, а мягкое — в детской и спальне.

Для гостиной подойдет яркий и теплый свет, гармонично смотрится большая торжественная люстра. Можно выбрать прибор с диммером, — рассказал эксперт.

В просторном коридоре хорошо смотрится вытянутая по форме люстра — так помещение освещается более равномерно, отметил Васильев. Эксперт посоветовал купить люстру с поворотными спотами, однако в этом случае их важно отрегулировать, направлять не на зеркала, а на стоящего перед ними человека.

При этом в спальне нужен приглушенный, мягкий свет. Эксперт посоветовал купить люстру с абажуром из матового стекла или хрусталя. Кроме того, по словам Васильева, актуальны приборы с пультом управления.

В детскую комнату выбирайте люстру с яркой расцветкой и оригинальным дизайном. Материал нужен прочный, который невозможно разбить или повредить, — сказал Васильев.

Для кухни же эксперт предложил несколько практичных решений, не требующих сложного ухода. По словам Васильева, для этих целей подойдут люстры из стекла и металла, которые легко мыть. При этом, если отдаете предпочтение деревянным приборам, то их следует покрыть лаком, отметил он. По словам Васильева, кованую люстру нужно покрыть специальной мастикой, чтобы на ней не собиралась грязь.

В кухне, как правило, используется комбинированное освещение: люстрой выделяют обеденную зону, а плиту и шкафчики подсвечивают отдельно, — подытожил эксперт.

Ранее Васильев рассказал, что выбирать люстру в квартиру необходимо с учетом площади освещения, высоты, размеров и подходящей под общий дизайн модели прибора. Он добавил, что для ванной (4–6 кв. м) подойдет люстра с мощностью лампочек 80–100 Вт, для кухни (7–10 кв. м) — 120–150 Вт, для гостиной (15 кв. м) — 200–300 Вт, для спальни (6–9 кв. м) — 100 Вт.