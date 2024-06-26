Экс-продюсеру «Ленинграда» назначили штраф за дискредитацию ВС России Экс-продюсера «Ленинграда» Ицковича оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

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Генерального директора ООО «Полит.Ру», экс-продюсера музыкальных групп «АукцЫон» и «Ленинград» Дмитрия Ицковича оштрафовали на 150 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России, следует из сообщения в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы. Известно также, что он является владельцем рюмочных в Москве и Санкт-Петербурге. В 2019 году его признали Заслуженным работником культуры Российской Федерации.

Дорогомиловский районный суд города Москвы признал генерального директора ООО «Полит.Ру» Ицковича Дмитрия Соломоновича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации), — сказано в публикации.

Ранее стало известно, что на участника выставки «Моя Россия», отвечающего за стенд Краснодарского края, составили административный протокол за дискредитацию ВС РФ. Мужчине грозит штраф до 50 тысяч рублей за резкие слова одного из присутствующих на мероприятии. Так, мужчина заявлял о поголовной «коррумпированности» добровольцев и о том, что хороший русский солдат — это «безногий» боец.