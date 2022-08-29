Экс-мэра Архангельска задержали на автопробеге суперкаров в Москве

Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Бывший мэр Архангельска Александр Донской оказался задержанным среди участников автопробега люксовых суперкаров в Москве. Об этом он сам сообщил на своей странице в соцсетях.

По словам Донского, он не имеет отношения к несанкционированному автопробегу мажоров. Его якобы задержали. когда он мирно шел на православную выставку и теперь не отпускают вот уже семь часов.

Говорят что связанно с тем, что какие-то ребята решили массово поехать отдыхать на крутых тачках. Я не умею водить машину, у меня нет автомобиля. Просто стоял на лестнице в Москва-сити после завтрака в ожидании такси, — сказалДонской.

Видео с Донским опубликовал Telegram-канал Shot. На кадрах он находится в помещении с другими задержанными, большинство их которых, по их утверждению, ничего не знали об автопробеге.

Александр Донской занимал пост мэра Архангельска в 2005 — 2008 годах. За свою карьеру он стал фигурантом уголовных дел, в частности, о подделке диплома о высшем образовании и использовании охраны в личных целях. В 2017 году Донской был задержан после того, как проехался на своем Ferrari по одному из торговых центров Москвы. Сам бывший чиновник назвал это «шуткой».

Ранее сообщалось, что среди участников автопробега дорогих спорткаров, который ранее сорвали сотрудники полиции и ГИБДД в Москве, оказались предприниматели и спортсмены. Организатор тусовки «мажоров» — криптоблогер Алексей Хитров — владеет рекламным агентством Quick Shock, направленным на привлечение клиентов для крупнейших компаний криптоиндустрии.