Экс-мэр Владивостока ушел из тюрьмы на СВО: что с ним случилось, где служит «Коммерсант»: Осужденный за коррупцию мэр Владивостока Гуменюк ушел на СВО

Фото: Дмитрий Ефремов/ТАСС

Олег Гуменюк

Бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону СВО, сообщил его адвокат. Что об этом известно, за что и когда посадили бывшего градоначальника, где он сейчас служит, кто еще из осужденных чиновников отправился на СВО?

Что случилось с мэром Владивостока

«Коммерсант» со ссылкой на адвоката бывшего градоначальника сообщил, что Гуменюк еще в декабре 2023 года должен был отправиться в зону СВО.

«Согласно выданному Гуменюку предписанию, он 22 декабря должен был явиться в войсковую часть. Насколько я понимаю, сначала он должен пройти подготовку на одном из полигонов», — рассказал адвокат Александр Китаев.

Информация о том, что осужденный за взятки мэр Владивостока отправился в зону СВО, появилась в конце ноября 2023 года. В ГУ ФСИН опровергли эту информацию. Telegram-канал «Дальневосточные Ведомости» со ссылкой на председателя ОНК Приморья сообщил, что Гуменюк написал заявление, прошел необходимые формальности и уже готов был отправиться на Украину, однако в последний момент, предположительно, был снят с самолета и через три дня вернулся в колонию. Причины, по которым ему отказали в первый раз, неизвестны.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

За что посадили бывшего мэра Владивостока

Олег Гуменюк, спортивный чиновник из Амурской области, выполнял обязанности мэра Владивостока с декабря 2018 года. 4 октября 2021 года он был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере — следствие обвинило его в «общем покровительстве» местной похоронной службы «Некрополь», а также помощи местному бизнесмену, который занимался строительством.

18 января 2023 года Гуменюка признали виновным в получении взяток на общую сумму более 38 млн рублей и приговорили к 16,5 годам тюрьмы и штрафу в 150 млн рублей. Впоследствии срок сократили до 12 лет. Наказание чиновник отбывал в колонии строгого режима.

Где служит бывший мэр

Адвокат Гуменюка сообщил, что ему неизвестно местонахождение клиента после подписания контракта с Минобороны. Telegram-канал «Вести Приморья» опубликовал найденную в Сети фотографию отряда военнослужащих, среди которых есть человек, похожий на бывшего мэра Владивостока.

Где и когда сделан снимок, неизвестно. На форме военнослужащих отсутствуют знаки, которые позволили бы определить их принадлежность к определенному подразделению.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Кто из осужденных чиновников отправился на СВО

В 2023 году ряд бывших российских чиновников, осужденных по различным статьям, выбрали контракт с Минобороны для службы в СВО. Так, в октябре стало известно, что осужденный за взятки бывший замглавы Хакасии Сергей Новиков получил ранение в зоне спецоперации. Согласно его заявлению, это произошло в ходе штурма украинских позиций в районе Макеевки.

В конце декабря (точная дата неизвестна) в СВО погиб бывший глава УМВД по Екатеринбургу Игорь Трифонов. Эту информацию подтвердила ТАСС его адвокат.

Бывший мэр города Большой Камень Рустям Абушаев предпочел отправиться в зону СВО, не дожидаясь ареста. Следствие подозревало его в махинациях с земельными участками в пригородах Владивостока. Абушаев взял отпуск на основном месте работы и отправился добровольцем в зону спецоперации.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

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