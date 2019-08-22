https://static.news.ru/photo/8c06ca68-c4f3-11e9-a191-fa163e074e61_660.jpg Константин Янкаускас Фото: Константин Янкаускас/facebook

Муниципального депутата столичного района Зюзино Константина Янкаускаса, который выдвигался на выборы в Мосгордуму от команды Алексея Навального, задержали во время выхода из спецприёмника в Мневниках. Об этом сообщается в его Twitter.

Ожидаем четвёртый арест подряд, — написано в его аккаунте.

Константина снова задержали прямо на выходе из спецприёмника в Мневниках. На территорию спецприёмника заранее заехал автозак. Ожидаем четвёртый арест подряд. pic.twitter.com/si5qsmZweh — Константин Янкаускас (@jankauskas_k) 22 августа 2019 г.

Первый раз Янкаускаса арестовали 29 июля на семь суток. 5 августа его также задержали на выходе из спецприёмника и вновь арестовали ещё на 10 суток за несанкционированную встречу с избирателями 14 июля. 14 августа Зюзинский районный суд Москвы принял решение вновь арестовать Янкаускаса. Этот арест стал для него уже третьим по счёту, писал News.ru.