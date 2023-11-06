Экс-главу МИД Австрии удивило одно из качеств россиян Экс-главу МИД Австрии Кнайсль удивило дружелюбие россиян в Санкт-Петербурге

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Россияне еще более дружелюбны, чем жители Австрии или Германии, заявила в интервью RT экс-глава австрийского МИД Карин Кнайсль. По словам дипломата, которая в настоящее время работает в Санкт-Петербурге, она чувствует себя там как дома.

Все люди здесь дружелюбны и готовы помочь. Если подойти на улице к прохожему и спросить у него дорогу, сказав при этом, что ты не говоришь по-русски, то на его лице появится широкая улыбка — и он подскажет, — отметила Кнайсль.

По ее словам, в Австрии или Германии в подобной ситуации можно испытать на себе чувство неприязни к иностранцам. Также дипломат сообщила, что она занимается изучением русского языка.

Карин Кнайсль занимала пост министра иностранных дел Австрии в 2017-2019 годах. В настоящее время она является руководителем Центра Geopolitical Observatory for Russia’s Key Issues (G.O.R.K.I.) Санкт-Петербургского государственного университета. Дипломат получила известность в России после того, как станцевала на собственной свадьбе в 2018 году с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее Кнайсль заявила, что изменение курса евро и доллара касается ее в меньшей степени, она получает зарплату в рублях. При этом женщина призналась, что следит за колебаниями курса, хотя и не имеет отношения к Евросоюзу.

Также в одном из интервью она рассказала, что присматривает себе дом в России. По словам дипломата, пока она не переехала в Россию окончательно, но хотела бы это сделать. Известно, что летом Кнайсль жила в Рязанской области даже приняла участие в фестивале «Макушка лета».