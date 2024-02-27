Суд арестовал экс-депутата Госдумы Московский суд заочно арестовал на два месяца экс-депутата Гудкова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Гудков

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) заочно арестован на два месяца Хорошевским судом в Москве, передает ТАСС. Срок будет отсчитываться с момента экстрадиции политика в Россию или его задержания на территории страны.

Суд удовлетворил ходатайство СК о заочном аресте Гудкова Д. Г., — сказали в суде

Отмечается, что политик проходит обвиняемым по статье о публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ. Сейчас Гудков находится за пределами России.

Гудков покинул Россию летом 2021 года после возбуждения против него и его родной тети уголовного дела о причинении имущественного вреда в виде неуплаты долга по договору аренды нежилого помещения. После выхода из ИВС политик через Киев перебрался в Болгарию.

Ранее стало известно, что основанием для возбуждения нового уголовного дела по статье 207.3 УК РФ в отношении экс-политика стали видеозаписи на стриминговой платформе YouTube, где Гудков комментировал события, произошедшие в Буче и Ирпени. Сам Гудков при этом отметил, что теперь считает себя «авторитетным депутатом», ссылаясь на сленг криминальной культуры.