Экс-депутат Рады раскрыл, от чьей руки может погибнуть Зеленский Экс-депутат Рады Олейник: США первые в очереди на ликвидацию Зеленского

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник предположил в разговоре с NEWS.ru, что президента Украины Владимира Зеленского, в первую очередь, могут ликвидировать США. Он не исключил, что Зеленский «слишком много знает».

Могут быть десятки версий: выдумка, покушение сумасшедшего, до реального и спланированного покушения. Возможно, создаётся реальный фон перед реальным покушением. России это не нужно. Если брать перспективы Зеленского, он опасен для американцев, он слишком много знает, когда Россия победит, он начнёт разговаривать, а это не нужно американцам. Не исключаю, что уже идёт фоновая подготовка к его ликвидации, — добавил Олейник.

Накануне сообщалось, что спецслужбы Польши при содействии киевских властей задержали мужчину, подозреваемого в покушении на Зеленского. По утверждениям представителей СБУ, задержанный является гражданином Польши, который «сотрудничал с военной разведкой России». В СБУ заявляют, что мужчина собирал для России данные о работе аэропорта Жешув-Ясенка и передавал их спецслужбам, чтобы помочь им «спланировать покушение на президента Украины».

Ранее Зеленский в программе Cinque minuti для итальянского телеканала заявил, что пережил по меньшей мере 10 покушений на жизнь за время специальной военной операции. Он добавил, что об этом говорят данные разведки и спецслужб.

В апреле сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Харькове инженеров-проектировщиков, которых заподозрили в работе на Россию. По версии следствия, инженеры по заказу Росатома разрабатывали проектную и научно-исследовательскую документацию для модернизации Балаковской, Ростовской, Нововоронежской и Курской атомных станций в России.