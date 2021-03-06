«С барского стола»: экономисты оценили индексацию социальных пенсий

https://static.news.ru/photo/142716b6-7f68-11eb-a798-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С 1 апреля в России на 2,6% увеличат социальные пенсии. Экономисты рассказали, почему индексация такая маленькая.

После индексации размер социальной пенсии в России вырастет до 9,9 тысячи рублей. Эту выплату получает около трёх миллионов граждан.

Незначительная индексация социальных пенсий в России связана с тем, что эта выплата осуществляется по остаточному принципу тем, кто не смог заработать необходимый пенсионный стаж. Об этом сообщил профессор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

Соответственно, социальные пенсии выплачиваются по остаточному принципу, так сказать, «с барского стола», — цитирует Зубца «Московский Комсомолец».

Однако член Совета Конфедерации труда России Павел Кудюкин заявил, что возникает вопрос, на который у него нет ответа: как эта цифра соотносится с реальными ценами на продукты, зафиксированными в потребительской корзине пенсионера.

На 2021 год средний размер страховой пенсии по старости с учётом недавней индексации составляет 17 541 рубль. В Госдуме разработали план реформ, при котором возможно трёхкратное увеличение пенсионных выплат. Об этом NEWS.ru рассказал председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов в Госдуме Ярослав Нилов.