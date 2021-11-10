Россиянам рассказали, как оплатить похороны за счёт Пенсионного фонда

Пенсионный фонд России выплачивает пособие на погребение умершего пенсионера. Получить деньги могут родственники, воспользовавшись инструкцией на сайте фонда, сообщил «Царьграду» экономист Константин Добромыслов.

Он также объяснил, что при смерти пенсионера пенсия за текущий месяц в любом случае должна быть начислена на его счёт. Срок начисления зависит от даты смерти — в начале или в конце месяца.

Это вопрос фиксации даты смерти. Здесь тоже надо разбираться по всем этим сведениям, — сказал Добромыслов.

Он добавил, что если родственники не сообщают в ЗАГС о смерти пожилого человека и получают за него пенсию дальше, это является мошенничеством. Подобные аферы раскрываются быстро, и с нарушителей взыскивают незаконно полученные деньги.

Ранее президент Ассоциации крематориев Алексей Сулоев рассказал, что интерес к похоронному бизнесу в России вырос в 10 раз из-за высокой избыточной смертности и нехватки земли для погребения. При этом в крематории, в отличие от кладбища, невозможно вымогать деньги, там всё учитывается в электронной системе.