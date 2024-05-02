Экономист предложил ввести почасовую оплату труда в России Экономист Ордов: почасовая оплата труда будет повышать рост производительности

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Введение оплаты по часам поможет повысить рост эффективности и производительности на предприятиях, рассказал РИАМО директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов. По его словам, это сделает экономическое прогнозирование для работодателей более предсказуемым.

Экономист подчеркнул, что лучше ввести почасовую оплату, чем увеличивать минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России. Эксперт объяснил, что такое повышение обяжет работодателей повысить зарплату, поэтому некоторые предприятия могут закрыться, а некоторые сократят количество рабочих мест.

Повышение МРОТ с 19,2 до 30 тысяч рублей поставит работодателей перед необходимостью повышать зарплату, что будет для них невыгодно, поскольку многие компании сейчас работают на грани рентабельности, если не в убыток себе, из-за санкций, инфляции и ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ, — добавил Ордов.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что заработную плату на уровне МРОТ получают около 5 млн россиян, соответственно, если будет принято решение о повышении минимального размера оплаты труда, именно такому количеству граждан повысят зарплату. На сегодняшний день МРОТ составляет около 20 тысяч рублей.