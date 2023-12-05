Экономист посоветовал инвестировать в советские елочные игрушки Экономист Разуваев: советские елочные игрушки стоят сейчас целое состояние

Фото: Сергей Соловьев/РИА Новости

Сейчас советские елочные игрушки стоят целое состояние, рассказал NEWS.ru экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев. По его словам, чем меньшим тиражом они были выпущены, тем привлекательнее станут для коллекционеров. Игрушки, которые не пошли в массовую серию, можно продать за 300–400 тысяч рублей, отметил эксперт.

В соцсетях есть много тематических групп с тысячами участников, которые пытаются продать либо приобрести советские елочные игрушки. Их стоимость зависит от степени сохранности и уникальности. То есть чем меньшим тиражом они были выпущены, тем привлекательнее станут для коллекционеров. Игрушки, которые не пошли в массовую серию, можно продать за 300–400 тысяч рублей, – рассказал Разуваев.

При этом экономист посоветовал не продавать их прямо сейчас. Он пояснил, что советские игрушки больше не производятся, поэтому спрос на них будет стабилен и в долгосрочном периоде они станут дорожать. Кроме того, не все готовы распрощаться с воспоминаниями о своем беззаботном и счастливом детстве, считает он.

Ранее Александр Разуваев посоветовал россиянам на фоне резкого роста доллара для прибыли инвестировать в ценные бумаги. По его словам, акции — неплохой инструмент для инвестирования, если человек разбирается в теме и учитывает риски. Экономист отметил, что самое консервативное вложение — это рублевые депозиты.