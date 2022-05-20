Экономист назвал условие снижения цен в России Экономист Колташов: в России снизятся цены после укрепления курса рубля

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия сейчас восстанавливает курс рубля после продолжительного кризиса 2008–2020 годов, если отечественная валюта продолжит расти и дойдет до показателей в 50–60 рублей за доллар, значительная часть цен в стране упадет, считает экономист Василий Колташов. Он назвал вполне вероятным дальнейшее укрепление отечественной валюты и отметил, что западные страны попытаются противостоять этому процессу, пишет АБН.

При условии дальнейшего укрепления рубля мы можем увидеть даже некоторое снижение цен, не всех, но значительной их части, — отметил Колташов.

По его словам, цены в мире сейчас растут с огромной скоростью. Экономист заверил, что по итогам года прогнозируется увеличение стоимости на удобрения, энергоносители, продовольствие и другие группы товаров от 50% до 100%. Колташов считает, что повышение цен можно компенсировать индексацией соцвыплат и укреплением рубля. Он также оценил индексацию МРОТ, пенсий и пособий.

В принципе, индексация пенсий, МРОТ и пособий на 9% достаточно велика. Учитывая, что российская торговля показывает неплохие результаты, по итогам года можно ожидать значительное сальдо торгового баланса, и укрепление рубля будет в этом случае продолжаться, — подчеркнул экономист.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал в беседе с NEWS.ru о том, повлияет ли укрепление рубля на стоимость электроники и бытовой техники. По его словам, ожидать снижения цен можно будет не ранее конца лета, когда возобновятся поставки техники, в том числе за счёт параллельного импорта.