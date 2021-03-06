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Экономист назвал условие для роста зарплат россиян в 2021 году

04:35, 07 марта 2021
Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look

Постепенное увеличение уровня заработной платы и восстановление занятости в России в 2021 году возможно при условии благополучного развития ситуации с пандемией коронавируса. Об этом заявил ректор РАНГХиС экономист Владимир Мау.

В интервью «Российской газете» Мау отметил, что в 2020 году статистически россияне уже стали получать не намного, но больше. При благоприятных условиях уровень безработицы к концу 2021 года может упасть до докризисных показателей в 4,7%. При этом среди молодёжи отсутствие работы не носит острого характера в силу демографических особенностей государства.

Ранее стало известно, что самая высокая средняя зарплата у жителей Магаданской области — 127 тысяч рублей. Такие данные приводит Фонд развития гражданского общества. На втором месте Чукотский автономный округ, где средний доход населения составляет 117 тысяч рублей в месяц. Замыкает тройку лидеров Ямало-Ненецкий автономный округ со средней зарплатой 96,6 тысячи рублей.

Как ранее писал NEWS.ru, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил отказаться от понятия «средняя заработная плата». Про словам спикера, в реальности доход населения оказывается гораздо ниже официально озвучиваемых показателей и такие цифры вызывают у людей недоумение.

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