ЕГЭ замедленного действия: почему госэкзамен вновь стал разменной картой

В преддверии сентябрьских выборов внезапно ожившая дискуссия вокруг единого государственного экзамена (ЕГЭ) становится одним из активных инструментов политического противостояния. Представители самых разных сил регулярно предлагают отменить эту форму экзамена, называя её едва ли не главной угрозой российскому образованию и предлагая вернуться к прежней модели проверки знаний. Между тем реальная отмена госэкзамена в том виде, в котором он существует сегодня, грозит привести к настоящей катастрофе для многих россиян. NEWS.ru попытался выяснить, как ЕГЭ стал разменной монетой в большой политической игре и кто в ней имеет все шансы оказаться крайним.

Настоящее чудо

Елена Леонидовна — жительница Самарской области, работает в местном детском саду воспитателем. Её супруг умер несколько лет назад, и своего сына Дмитрия она воспитывает самостоятельно.

Честно говоря, после того как не стало мужа, я даже и не мечтала о том, чтобы Димка поступил в университет. Думала — уйдёт в армию, а там уж — как сложится, жизнь сама покажет. У меня ведь ни блата, ни связей, ни денег-то нет, — рассказывает NEWS.ru женщина.

Но сын в армию не ушел — Дмитрий успешно сдал ЕГЭ и смог выбрать, в какой вуз поступить. В итоге его выбор пал на один из столичных технических университетов, студентом которого он уже два года является.

Для Елены Леонидовны случившееся, как она сама признаётся, стало «настоящим чудом». Сторонники же ЕГЭ отмечают — это не чудо, а одно из ключевых преимуществ такого экзамена. Если раньше львиная доля молодёжи из российской глубинки могла и не мечтать об учёбе в ведущих вузах страны, то с появлением единого госэкзамена ситуация кардинально поменялась.

На днях ЕГЭ в очередной раз подвергся атаке: член комитета Госдумы по образованию и науке Михаил Берулава заявил о необходимости отменить ЕГЭ по гуманитарным дисциплинам. По его словам, в тестовой форме достаточно сложно оценить знания учеников по гуманитарным предметам. Депутат уточнил, что эту проблему обсуждают не только в Госдуме, но и в Минпросвещения РФ.

Ранее первый зампредседателя профильного комитета Госдумы Геннадий Онищенко сообщил, что уже в сентябре, вероятно, появятся первые предложения по изменению экзаменационных моделей.

Давайте подождём, — предложил он.

Источник NEWS.ru в Госдуме подтвердил, что вопрос возможной отмены единого госэкзамена регулярно поднимается в кулуарах: «Обсуждения идут, предложения приходят от разных политических партий. Но окончательного решения о будущем ЕГЭ пока нет».

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лифт из глубинки

Единый госэкзамен сегодня превратился в инструмент политического давления и удобный рычаг для популистов, утверждает в разговоре c NEWS.ru доктор технических наук, профессор, почётный работник высшего профессионального образования РФ, автор Telegram-канала «Наука и университеты» Евгений Белый. Он полагает, что зачастую политики просто вводят россиян в заблуждение, приписывая ЕГЭ те отрицательные свойства, которыми он не обладает:

ЕГЭ превратили в страшилку — дескать, это не более чем зубрёжка, натаскивание, ничего позитивного в нём нет, и что надо экзамен отменить и вернуть всё как было. Но надо понимать, что вернётся не только хорошее, плохого окажется больше, — говорит он.

По словам эксперта, ЕГЭ сформировал единую систему требований к выпускникам средней школы. В числе сильных сторон единого госэкзамена — независимая оценка качества образования.

Раньше то и дело возникали ситуации, когда из двух соседних школ городского района выпускники выходили с одинаковыми оценками в аттестатах, но при этом с совершенно разными знаниями. Отдельный разговор о стирании различий между городом и деревней, — добавляет эксперт.

Белый также указал: ЕГЭ действительно стал эффективным социальным лифтом для способных детей из регионов, особенно из малых городов и сельских школ. Они, как и сын Елены Леонидовны из Самарской области, получили возможность поступить в ведущие вузы страны.

Можно предположить, что география бюджетного набора в этих вузах заметно изменилась — не секрет, что многие выпускники столичных школ были вынуждены поступать на внебюджетные места выбранных учебных заведений, — пояснил собеседник издания.

Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов подтвердил NEWS.ru, что благодаря ЕГЭ снизился уровень коррупции в системе высшего образования. По его словам, взятки во многом ушли из системы высшего образования, в то время как ещё недавно там наблюдалась «махровая коррупция».

Да, после внедрения ЕГЭ случались истории, когда выходцы из кавказских республик массово получали на экзамене по 100 баллов. Но сейчас такие прецеденты остались в прошлом. С такими кейсами надо жёстко бороться, но это отнюдь не является свидетельством того, что сам экзамен — плохой, — считает он.

Повод для спекуляций

Единый госэкзамен практически непрерывно подвергается атакам. Например, о необходимости частичной отмены ЕГЭ ранее заявлял первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин. Со схожей инициативой выступал и депутат Максим Зайцев. В минувшем феврале лидер справедливороссов Сергей Миронов заявлял, что единый государственный экзамен следует отменить. Он высказал мнение, что ЕГЭ не имеет ничего общего с образованием, потому что не способствует приобретению новых знаний, а заточен на натаскивание к самому экзамену.

С требованием отменить ЕГЭ неоднократно выступали и представители КПРФ. Об этом же говорил и глава движения «За правду» писатель Захар Прилепин. Заместитель председателя Госдумы, депутат Пётр Толстой также предлагал отменить ЕГЭ, причём сделать это в несколько этапов. Сначала отменить для тех, кто не хочет поступать в вуз, а затем — постепенно вытеснять письменный вариант ответа устным.

Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов прямо пожаловался на то, что иногородние вытеснили москвичей из вузов.

Сегодня в вузах Москвы и Санкт-Петербурга учатся около 70% иногородних студентов. Что это значит для местных абитуриентов, набравших чуть меньше баллов на ЕГЭ? Они, конечно, могут поехать учиться в Пензу, где проходной балл ниже, однако жители мегаполисов рассматривают невозможность поступления в достойный университет в своём городе как несправедливость, — указал Кузьминов.

Проблема заключается в том, что ЕГЭ часто становится не предметом экспертного и общественного обсуждения, а поводом для политических спекуляций, констатировал в беседе с NEWS.ru гендиректор коммуникационного агентства Actor Дмитрий Еловский.

Это дезориентирует родителей, их детей и преподавателей, часто начинает влиять на сам процесс организации экзамена, снижая в итоге его эффективность. Получается, что пока одни спекулируют на проблеме, другие рискуют испортить себе ближайшие 20 лет жизни, — указал эксперт.

При этом он признал, что тема ЕГЭ всегда будет критической составляющей политической повестки, поскольку затрагивает две очень важные категории граждан: родителей в возрасте около 40 лет и их детей в возрасте 15–18 лет.

Политолог Сергей Журавский в разговоре с NEWS.ru также выразил мнение, что политики «цинично эксплуатируют тему ЕГЭ».