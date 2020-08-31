Ефремов рассказал, зачем снял видеообращение к семье Захарова

https://static.news.ru/photo/9fc6bb88-eba0-11ea-86a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: youtube.com

Актёр Михаил Ефремов, ставший виновником смертельного ДТП, объяснил, зачем записал видеообращение к семье Сергея Захарова.

Видеообращение было адресовано Захаровым и себе. Меня интересовал ответ Захаровых, но, честно говоря, я не ожидал, что ответят, — отметил артист в суде.

Ефремов решил обязательно связаться с семьёй погибшего, но не знал, как это сделать, поэтому пришлось записать видео.

Находясь под домашним арестом, я не мог связаться с родственниками. Разговаривал с женой, мы решили, что я обязательно свяжусь с ними после того, как всё это закончится. Я думаю, что Захаровы — простые, хорошие люди. Если бы не было таких адвокатов, не было бы, наверное, и суда, — подытожил Ефремов.

Михаил Ефремов обвиняется в нарушении ПДД, которое привело к смерти человека. 8 июня его Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь.

Через несколько дней после случившегося Ефремов записал видео с извинениями. Он признался, что четыре дня после аварии, в которой погиб Сергей Захаров, он не знал, что сказать, да и сейчас не знает, какими словами просить прощения у семьи погибшего. В свою очередь адвокат семьи Александр Добровинский заявил, что родные погибшего не приняли извинения Ефремова и не примут от него материальную помощь.

Впоследствии адвокат актёра Эльман Пашаев сообщил, что Ефремов не считает себя виновником ДТП, а готовность возместить ущерб родственникам Захарова связана с тем, что в происшествии «участвовала его машина». Позднее он пояснил, что его неправильно поняли, писал NEWS.ru.