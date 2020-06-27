Ефремов рассказал о своём отношении к президенту Путину

https://static.news.ru/photo/1594aeaa-b871-11ea-b9a2-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Устроивший смертельное ДТП в центре Москвы актёр Михаил Ефремов выступил через своего адвоката Эльмана Пашаева с заявлением, в котором, в частности, сообщил о своём отношении к президенту России Владимиру Путину.

По словам артиста, ничего против личности главы государства он не имеет. Кроме того, Ефремов в обращении рассказал о своей работе над проектом «Гражданин поэт» и прокомментировал некоторые версии о причинах аварии.

Пашаев рассказал своему подзащитному, что к нему обращаются журналисты с Украины, которые называют дело актёра «политическим». Артист ответил, что никакой политической подоплёки в его деле нет.

Как подчеркнул Ефремов, ни президент, ни кто-либо другой не просил его садиться в пьяном виде за руль в тот вечер.

Где я и где политика? Я не имею отношения к оппозиции, не имею отношения к политике. Ничего не имею против личности Путина, — приводит Пашаев слова актёра.

Также Ефремов отметил вклад главы государства в культуру и сказал, что не понимает, почему должен негативно относиться к тому, кто «кормит» творческих людей.

Относительно «Гражданина поэта» актёр заметил, что получал деньги за чтение стихов и не задумывался о том, что мог быть «инструментом» в чьих-то руках. Как сказал Ефремов, он «клоун, а не оппозиционер», передаёт MK.RU.

Артист попал в ДТП вечером 8 июня в центре Москвы. На своём Jeep Grand Cherokee актёр выехал на встречную полосу, где протаранил фургон Lada службы по доставке еды. Второй участник ДТП скончался в больнице.

В момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает лишение свободы до 12 лет.

Защитник актёра заявил, что Ефремов пытался неоднократно связаться с семьёй погибшего для выплаты компенсации, а также высказывал желание «усыновить» детей Захарова.

Как ранее писал NEWS.ru, Ефремова уже «похоронили заживо». Он живой человек, которого не стоит казнить без суда и следствия, заявил коллега и товарищ артиста Дмитрий Харатьян.