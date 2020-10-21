Ефремов перечислил потерпевшим по своему делу по миллиону рублей

https://static.news.ru/photo/7e8334da-13d5-11eb-8254-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Мосгорсуд

Потерпевшие по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова получили от актёра по миллиону рублей, рассказал их адвокат Александр Добровинский.

По его словам, такие действия ставят под сомнение всю стратегию защиты артиста. Он напомнил, что Ефремов официально признал вину, передаёт RT.

Это позволяет полагать, что все свидетели, инсценировка с отсутствием памяти Михаила Ефремова, все доказательства, которые пытались привести на уголовном процессе в Пресненском суде, были лишь выдумкой стороны защиты Михаила Ефремова. Это, наверное, самое главное, что происходит в суде апелляционной инстанции. Нельзя не придать этому значения, — подчеркнул он.

Юрист добавил, что всё могло бы случиться по-другому, если бы артист поступил так в начале августа.

Накануне о компенсации Ефремова говорил его адвокат Пётр Хархорин.

Авария, виновником которой был признан Михаил Ефремов, произошла в Москве 8 июня. Автомобиль, за рулём которого находился артист в нетрезвом состоянии, выехал на встречную полосу и на большой скорости врезался в курьерский фургон. Водитель-курьер Сергей Захаров был госпитализирован с тяжёлыми травмами и скончался в больнице. Через три месяца Ефремов был приговорён к восьми годами лишения свободы. Трое пострадавших, которым были перечислены компенсации, — брат Захарова, его вдова и его младший сын.

Как писал NEWS.ru, во время слушания по апелляции прокуратура сочла необоснованным заявление о том, что на Ефремова оказывал давление его бывший адвокат Эльман Пашаев. В то же время сам актёр, когда был оглашён приговор, допустил, что если бы его защищал не Пашаев, то срок наказания мог бы быть меньше.