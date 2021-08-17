Единороссов посадили на карантин перед встречей с Путиным

Кандидатов в депутаты Государственной думы от «Единой России» отправили на карантин перед встречей с президентом Владимиром Путиным. Об этом пишет РБК.

Встреча главы государства с политиками назначена на 22 августа. Эту информацию также сообщило РИА Новости со ссылкой на источники. На мероприятии будут присутствовать кандидаты из федерального списка партии: министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, детский омбудсмен Анна Кузнецова, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко и глава фонда "«Талант и успех» Елена Шмелёва. Кроме того, с Путиным встретятся «актив партии и новые лица из числа кандидатов».

Всего на встрече будет примерно 30-35 человек. Сейчас все они отбывают карантин. Часть политиков разместили в «Президент-Отеле». В том числе карантин отбывают представители федерального списка, однако неизвестно, все пятеро или нет. Точно на карантине находится Елена Шмелёва, а мероприятия с участием Сергея Шойгу проходят в формате онлайн. При этом Сергей Лавров 17 августа посетил Калининград, а на 19 августа у него запланированы переговоры с министром иностранных дел и международного сотрудничества Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Наджлой Мангуш.

Информацию о том, что депутаты на карантине ожидают встречи с Путиным подтверждает также Znak.com со ссылкой на источник.

Единый день голосования в 2021 году в России пройдёт с 17 по 19 сентября. Гражданам предстоит выбрать депутатов Государственной думы. Этот орган будет избран на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов будут избраны по партийным спискам, столько же — по одномандатным округам.

Ранее политолог Александр Кынев опубликовал доклад, из которого следует, что в 29 одномандатных округах кандидаты от «Единой России» могут проиграть своим соперникам из-за конкурентной ситуации.