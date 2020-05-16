Эдгар Запашный назвал зоозащитников шизоидами

https://static.news.ru/photo/f2d6f2d0-977b-11ea-a08d-fa163e074e61_660.jpg Эдгар Запашный Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эдгар Запашный ответил на обвинения зоозащитников, утверждающих, что дрессировщики Большого Московского цирка мучают животных.

Ранее братья Запашные снялись в рекламе мороженого для детей. Некоторые активисты возмутились из-за того ролика. Они требуют удалить его со всех ресурсов, потому что звёздная семья поощряет жестокое обращение с питомцами.

Запашный заявил, что он и его семья стараются помогать животным. Недавно они привезли корм в четыре собачьих приюта. Владельцы заведений были им признательны. Однако зоозащитники не оценили эту акцию.

И тут же на эти четыре приюта навалились эти зоошизоиды с формулировкой: вот теперь пускай вам Запашные и помогают. Плевать им на собак. Тут же отказались помогать собакам, которые сейчас голодают. Потому что сейчас все зооприюты реально недофинансируются, потому что люди из домов выйти не могут. Вот это позиция зоошизоидов, — заявил артист на радио «Комсомольская правда».

Директор Большого Московского цирка подчеркнул, что больше не будет обсуждать скандал, который произошёл вокруг рекламы мороженого.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вынужденно закрывшиеся из-за мер профилактики распространения коронавируса частные российские цирки нуждаются в помощи государства.