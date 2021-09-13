Двум мигрантам предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве пенсионерки

Двум мигрантам, подозреваемым в изнасиловании и убийстве 67-летней женщины под Сергиевым Посадом, предъявлено обвинение, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. Преступление произошло в селе Бужаниново. После случившегося местные жители окружили общежитие, в котором проживали мигранты. Они потребовали наказать убийц пенсионерки, а также ликвидировать само общежитие.

Следственными органами ГСУ СК России по Московской области предъявлено обвинение двум гражданам соседних государств. Они обвиняются в изнасиловании и убийстве пенсионерки (ч. 1 ст. 105 УК РФ и п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ), — указано в сообщении ведомства.

Криминалисты и следователи осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и получили биологические образцы у обвиняемых для дальнейшей экспертизы. Правоохранители проведут судебно-медицинскую, генетическую, дактилоскопическую, психолого-психиатрическую экспертизы.

Также следствие проверит, законно ли нахождение обвиняемых на территории России.

В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в СК РФ.

Накануне в Подмосковье оперативники задержали двух подозреваемых в убийстве и изнасиловании 67-летней пенсионерки из села Бужаниново. Мёртвую женщину 13 сентября нашли в лесополосе недалеко от населённого пункта. По словам официального представителя Следкома Московской области Ольги Врадий, личности подозреваемых были установлены практически сразу, их задержали по горячим следам. Это два гражданина соседних государств.

В селе Бужаниново, где произошло преступление, жители окружили общежитие, в котором проживали мигранты. Они потребовали наказать убийц, а также ликвидировать само общежитие, потому что, по их словам, в селе стало жить небезопасно. Дети боятся ходить в школу даже днём, потому что многие мигранты приставали к ним и склоняли к сексуальным действиям. К учреждению, по предварительным оценкам, пришли 70–80 человек.