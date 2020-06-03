Двух фигурантов дела «Чёрного блока» выпустили из СИЗО

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Второй западный окружной военный суд смягчил меру пресечения двум фигурантам по делу националистического движения «Чёрный блок». Их перевели из СИЗО под домашний арест.

Речь идёт о Дмитрии Спорыхине и Владимире Комарницком, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Жирнову.

По делу проходят ещё трое участников движения — Артём Воробьёв, Дмитрий Никитин и Виктор Трофимов. Первый также находится под домашним арестом, а остальные — под подпиской о невыезде.

Всем фигурантам предъявлен ряд обвинений, в числе которых — организация экстремистского сообщества, возбуждение ненависти либо вражды, массовые беспорядки, публичные призывы к террористической деятельности и другие.

Ранее NEWS.ru писал, что Росфинмониторинг исключил Дмитрия Дёмушкина из перечня организаций и физлиц, в отношении которых есть информация о причастности к экстремистской деятельности. В апреле 2017 года он был приговорён к 2,5 годам колонии по обвинению в возбуждении вражды и ненависти. В феврале 2019-го его освободили в связи с частичной декриминализацией статьи 282 УК РФ.