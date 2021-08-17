Экс-главный конструктор «Ил» назвал причину крушения самолёта в Подмосковье

Младший председатель технического совета «Ил» Николай Таликов назвал одну из возможных причин крушения опытного образца военного самолёта Ил-112В, который разбился 17 августа в подмосковной Кубинке. Об этом он рассказал в разговоре с NEWS.ru.

Специалист сообщил, что уже несколько лет эксперты знали о подобных проблемах с двигателями самолётов этой серии, однако молчали. По его словам, в компании слишком долго не обращали внимания на возможность неполадок, в результате чего инцидент с крушением и стал возможным.

Я ожидал. Я несколько лет ору, что двигатели — дерьмо. Что они подведут в конечном итоге. Никто внимания на нашей славной фирме не обращает. Седьмой начальник у нас за последние пять-шесть лет, никто внимания не обращает. Вот и дождались, — высказался Таликов.

Специалист уточнил, что проблема была именно в двигателе самолёта. На опубликованных в Сети кадрах видно, что загорелся правый двигатель воздушного судна.

Самолёт только начал летать. Где-то 10-й полёт сделал. 13 числа прилетел из Воронежа, проблемы с двигателем были, — добавил Таликов.

Бывший главный конструктор компании подчеркнул, что до этого Ил-112В сделал только «два-три» тренировочных полёта.

17 августа опытный образец военно-транспортного самолёта Ил-112В потерпел катастрофу в ходе полёта в Подмосковье. Он рухнул в 1,5 км от взлётно-посадочной полосы рядом с большим Никольским прудом. Предварительно, причиной падения стало возгорание одного из двигателей. Борт не сумел дотянуть до полосы и рухнул.

За штурвалом самолёта был герой России, заслуженный лётчик-испытатель Николай Куимов. Ему помогали лётчик-испытатель Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель Николай Хлудеев.