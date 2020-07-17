Двести спортивных врачей работали с больными коронавирусом в «красной зоне»

https://static.news.ru/photo/143b4104-c811-11ea-851a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Около 200 спортивных врачей работали в «красной зоне» с пациентами, инфицированными коронавирусом. Об этом сообщил руководитель Центра спортивной медицины и реабилитации федерального медико-биологического агентства РФ Андрей Жолинский.

В нашем Центре спортивной медицины ФМБА был составлен список из 200 добровольцев. Все они — спортивные врачи, массажисты, которые выразили желание пойти работать в «красную зону». Многие ребята из этого списка пошли работать, — заявил представитель ведомства на пресс-конференции.

Врач мужской сборной РФ по гандболу Артем Крынцилов, который оказывал медицинскую помощь пациентам с COVID-19, выразил надежду, что второй волны коронавируса не будет. В противном случае спортивные медики снова отправятся лечить больных.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал врачей и военнослужащих современными героями. По его словам, ситуация с пандемией коронавируса показала всем, что есть врачи, которые погибают в «красных зонах», когда работают с заражёнными пациентами. В ходе онлайн-общения с юнармейцами Песков подчеркнул, что врачи, работающие с коронавирусными больными, месяцами не ездят домой, живут в гостиницах и общежитиях, чтобы не подвергать опасности жизни своих родных и близких.

Власти России несколько месяцев назад, когда коронавирус начал стремительно распространяться по миру, решили поддержать медиков. Дополнительная финансовая поддержка для медработников была рассчитана на три месяца — апрель, май, июнь. Врачам, непосредственно работавшим с заражёнными COVID-19, полагалось по 80 тысяч рублей в месяц, фельдшерам и медсёстрам — по 50 тысяч, младшему медперсоналу — по 25 тысяч рублей. По 50 тысяч рублей в месяц получили врачи скорой помощи, оказывающие помощь заразившимся коронавирусом, по 25 тысяч — фельдшеры, медсёстры и водители, писал NEWS.ru.