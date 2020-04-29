Две трети россиян проведут майские праздники дома

https://static.news.ru/photo/c6e301f8-8ada-11ea-a079-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Предстоящие майские праздники 73% жителей РФ планируют провести дома. 10% — на работе.

Об этом говорят результаты исследования, проведённого Исследовательским центром портала Superjob.ru с 29 по 30 апреля. Согласно им, в 2019 году этот показатель был более чем в полтора раза ниже.

7% россиян планируют на праздничные выходные уехать на дачу. При этом практически все опрошенные заявили, что откажутся от прогулок на природе и походов в гости.

10% респондентов сообщили, что проведут праздники на работе — это на 5% меньше, чем годом ранее, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал о том, что Роспотребнадзор призвал жителей России «отказаться от тесного общения в компании, прогулок и пикников на природе» во время майских праздников и соблюдать режим самоизоляции на фоне пандемии коронавируса.