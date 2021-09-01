Две петербургские школьницы попытались сбежать в Финляндию

Двух школьниц из Санкт-Петербурга задержали на границе с Финляндией. Они пытались сбежать за границу, чтобы не идти в школу. Об этом сообщила «Фонтанка».

Девятиклассница ушла из дома вечером 30 августа. Она сказала маме, что отправляется гулять с подругой, с которой общалась в Интернете. Домой девушка не вернулась, и ночью 31 августа женщина обратилась в полицию.

Оказалось, что две школьницы отправились на такси до границы с Финляндией, где их остановили пограничники. Проверив документы, они решили сразу позвонить родителям.

Позднее одна из школьниц объяснила, что познакомилась в соцсетях с будущей подругой полгода назад, однако договориться о встрече они смогли только сейчас. По предварительным данным, именно новая знакомая предложила дочери заявительницы отправиться в Финляндию.

Ранее сообщалось, что жительница Санкт-Петербурга Екатерина Голубева устроила аварию и признала вину, но попросила не наказывать её, так как «она девочка». Голубева получила права в начале июля и спустя неделю попала в ДТП. За рулём арендованной машины она врезалась в другой автомобиль.