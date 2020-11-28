Две категории пенсионеров могут потерять доплаты в 2021 году

https://static.news.ru/photo/92e03fdc-324c-11eb-a2cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как минимум две категории российских пенсионеров могут потерять в 2021 году часть доплат. Под угрозой находятся выплаты гражданам, которые на заслуженном отдыхе переехали за границу или уехали с северных территорий. Такое мнение высказали экономисты Антон Любич и Сергей Жаворонков.

Пытаются сэкономить на пенсионерах как могут. Других мотивов для проверки я не вижу. Сокращение надбавок, повышение пенсионного возраста — это целенаправленная политика, — заявил URA.RU Любич.

Жаворонков с ним согласился, подчеркнув, что угроза для этих категорий пенсионеров вполне реальная. При этом он отметил, что такая проверка пенсионеров может обернуться негативом для «Единой России» на выборах в Госдуму в 2021 году.

Как писал NEWS.ru, российских пенсионеров в 2021 году проверят на наличие дополнительных доходов, включая проверки их места жительства и прав на получение той или иной выплаты, рассказала доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. По её мнению, проверочные мероприятия позволят наладить и оптимизировать работу пенсионной системы.

Первые проверки в 2021 году коснутся дополнительных доходов. Речь идёт о доплатах, которые многие пенсионеры получают незаслуженно. Причём участия гражданина в таких мероприятиях не требуется, органы соцзащиты или ПФР проверят данные сами.

Во вторую очередь будут проверять место жительства пенсионера, чтобы исключить «северные» надбавки тем, кто больше не живёт на севере или получает выплаты по доверенности через другое лицо. Также проверки коснутся пенсионеров, проживающих за границей. По закону они должны раз в год подтверждать, что ещё живы.