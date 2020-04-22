Два человека с коронавирусом умерли в Екатеринбурге

https://static.news.ru/photo/14c0c88c-84c9-11ea-97ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пациенты с коронавирусом умерли в инфекционном отделении ГКБ № 40 Екатеринбурга. Стало известно о смерти двух человек в медучреждении.

Врачи сделали всё возможное для их спасения. Однако у одного из них было хроническое заболевание, другому было около 90 лет, передаёт URA.RU со ссылкой на источник.

В оперштабе Свердловской области по коронавирусу заявили, что своевременно информируют о случаях смерти пациента, если факты подтверждены выводами специалистов.

Как писал NEWS.ru, в России зарегистрировано 17 тест-систем по выявлению коронавируса, ещё восемь находятся в процессе регистрации. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко пообещал выпуск тестов в широкий оборот уже в ближайшее время.