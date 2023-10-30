Дуров рассказал, какие каналы заблокируют в Telegram: что известно Павел Дуров заявил, что Telegram заблокирует призывающие к насилию каналы

Фото: Pavel Durov/Instagram.com/Global Look Press

Павел Дуров

Владелец мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что в мессенджере могут начать блокировать каналы. Что об этом известно, какие уже отключили?

Почему Дуров заблокировал канал

Сегодня был заблокирован Telegram-канал «Утро Дагестана». Дуров объяснил это решение публикациями журналистов, которые нарушали правила мессенджера, Google и Apple.

«Каналы, призывающие к насилию (как на скриншоте выше) будут заблокированы за нарушение правил Telegram, Google, Apple и всего цивилизованного мира», — написал Дуров, прикрепив скрин с канала «Утро Дагестана».

Какой канал заблокировал Дуров

Блокировке подвергся канал «Утро Дагестана». Глава кавказской республики Сергей Меликов заявил, что именно его администраторы координировали беспорядки в аэропорту Махачкалы 29 октября.

Фото: t.me/melikov05 Сергей Меликов

Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заявил о своей причастности к работе «Утра Дагестана». Он подтвердил, что волнения в республике «координировались через этот Telegram-канал, однако отметил, что теперь не имеет к нему никакого отношения.

Помимо «Утра Дагестана» в республике появилось огромное количество каналов, продвигающих антисемитский контент. Рост числа таких источников информации произошел на фоне событий в секторе Газа. Призывы к беспорядкам активно распространяли Telegram-каналы «КАЙФ Дагестана» и «Тут Дагестан».

1 августа 2023 года у администраторов «Утра Дагестана» прошли обыски. Полиция изъяла компьютеры в рамках уголовного дела, возбужденного по нескольким статьям УК РФ, в том числе 128.1 (клевета), 137 (нарушение неприкосновенности частной жизни) и 296 (угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия).

Блокировали ли ранее Telegram-каналы

После начала палестино-израильского конфликта Дуров отказался блокировать Telegram-канал боевиков движения ХАМАС. Тогда он выразил мнение, что подобные каналы вряд ли могут быть использованы в качестве инструмента пропаганды.

«Хотя нам было бы легко уничтожить этот источник информации, поступая так, мы рискуем усугубить и без того тяжелую ситуацию», — написал тогда Дуров.

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Он добавил, что подобные спорные ситуации требуют тщательного рассмотрения. Кроме того, по мнению Дурова, в этом вопросе нужно учитывать различия между социальными платформами, поскольку в Telegram пользователи получают только нужный им контент, на который сами и подписались.

Тогда же основатель мессенджера отмечал, что каналы — уникальный источник информации, которую можно получить из первых рук.

В ходе конфликта на Украине администрация мессенджера блокирована каналы, связанные с публикацией результатов боестолкновений. Авторы сообществ выкладывали фото и видео с телами погибших солдат и пытками пленных.

Также Telegram блокировал сообщество диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич», в котором авторы выложили инструкцию, как, по их мнению, нужно поступать с пленными.

Что произошло в аэропорту Махачкалы

Сотни жителей Махачкалы прибыли в аэропорт Уйташ вечером 29 октября в ожидании рейса из Тель-Авива. В соцсетях распространялось сообщение, что в республику прибудут беженцы из Израиля.

Более тысячи участников акции заблокировали дороги из авиагавани и проводили самовольные досмотры проезжающих автомобилей в поисках приезжих, требуя, чтобы они показали свой паспорт и доказали национальную принадлежность. На улицах произошли стычки с полицией, толпа прорвалась в здание аэропорта и на взлетно-посадочную полосу, пытаясь пробраться на борт самолета, прилетевшего из Тель-Авива. К утру правоохранители нормализовали ситуацию в воздушной гавани.

В результате столкновений пострадали десять человек.

«[Ущерб составил] несколько миллионов рублей. <...> Не больше 10 миллионов», — сообщил гендиректор аэропорта Саид Рамазанов.

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