Дугин поддержал идею проверить сотрудников Института философии РАН

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Политолог и философ Александр Дугин в беседе с NEWS.ru поддержал предложение вдовы своего коллеги Александра Зиновьева проверить сотрудников Института философии РАН на детекторе лжи на предмет их лояльности интересам России. Он также заявил, что в настоящее время данное учреждение представляет собой «заводь русофобов», где не найдется ни одного настоящего специалиста.

У меня была интересная встреча с философом Александром Зиновьевым, в ходе которой мы с ним чрезвычайно рассорились. <...> Тем не менее я полностью солидарен <...> с замечательными комментариями его вдовы Ольги Мироновны Зиновьевой, которая высказалась против философов, покинувших Россию после начала СВО и предложила органам проверить их научные работы. Очень важно, что Ольга Мироновна также призвала проверить сотрудников Института философии РАН на детекторе лжи на предмет их лояльности интересам России, поскольку они, скорее всего, <...> не пройдут тест на денацификацию, — сказал Дугин.

По мнению эксперта, большинство современных российских философов представляют собой гибрид между советскими атеистическими мыслителями и либералами. По его словам, ранее они обслуживали интересы советской партноменклатуры, а затем начали работать на глобальный Запад, «торгуя интеллектуальной честью и пытаясь добиться роли гуманитарных полицаев в оккупированной Западом России».

Сейчас Институт философии РАН — это тихая заводь русофов, где нет ни одного философа. Там нет ни одного человека, который мог бы что-то внятное сказать о своей или чужой философской традиции. Говорить с ними серьезно или критиковать их, разбираться с их взглядами абсолютно недостойно. Никого из этих сотрудников не знают ни в мире, ни в России, кроме людей, которые платят им зарплату, — заявил Дугин.

Он добавил, что «значительное количество прямых украинских нацистов и убежденных либералов остались на своих позициях в Институте философии РАН и после начала СВО». При этом эксперт посетовал, что российское общество, единодушно-брезгливо отреагировавшее на участников «голой» вечеринки, никак не реагирует «на либерально-нацистский каминг-аут Института философии».

В принципе, Институт философии был бы не так плох, поскольку о нем никто в стране вообще ничего и не знает и, слава богу, ни на что он в ней не влияет, если бы он не оказался оплотом такой русофобской пятой колонны, которая не скрывает своих позиций. В таком виде эта институция совершенно несовместима с тем моментом исторического бытия фронтального противостояния с западной цивилизацией, в котором находится Россия сейчас, — резюмировал Дугин.

Ранее вдова философа Александра Зиновьева Ольга предложила органам внутренних дел проверить сотрудников Института философии РАН на детекторе лжи на предмет их лояльности интересам России. Об этом она заявила в ходе проведенной в Москве дискуссии «Западники против славянофилов в ИФ РАН». В дискуссии в том числе принимал участие экс-сотрудник института Анатолий Черняев, который, по его словам, был необоснованно уволен из института в 2023 году.