Друг семьи Ефремова рассказал, чем актёр занимается под домашним арестом

https://static.news.ru/photo/58633f72-c9a5-11ea-9f95-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Друг семьи Михаила Ефремова рассказал, как проводит время находящийся под домашним арестом актёр.

По его словам, артисту можно общаться с адвокатом, следователем, супругой и детьми. Свой досуг он проводит за чтением книг, писательством, просмотром фильмов и сериалов. Из дома он не выходит.

Никакого алкоголя он, конечно, сейчас не употребляет. Только минералку. Теперь взахлёб читает новинки литературы, то, что раньше не успевал, — заявил друг семьи.

Он отметил, что Ефремов не испытывает проблем с печенью, она, по его словам, «функционирует как надо». Однако актёр страдает от астмы. Друг также подчеркнул, что «Миша никогда не зашивался», передаёт «Комсомольская правда».

Ранее NEWS.ru писал, что адвокат семьи погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Александр Добровинский объяснил сообщения о 40 млн рублей, которые родные Сергея Захарова якобы требуют в качестве компенсации. Он назвал эти заявления выдумкой, отметив, что позиция семьи относительно денег не изменилась.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. У него остались пожилая мать, жена и двое детей.

По делу проходят четверо пострадавших. Ими официально признали жену погибшего, двух его сыновей и брата.