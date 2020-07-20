Друг семьи Ефремова рассказал, чем актёр занимается под домашним арестом

Друг семьи Михаила Ефремова рассказал, как проводит время находящийся под домашним арестом актёр.
По его словам, артисту можно общаться с адвокатом, следователем, супругой и детьми. Свой досуг он проводит за чтением книг, писательством, просмотром фильмов и сериалов. Из дома он не выходит.
Никакого алкоголя он, конечно, сейчас не употребляет. Только минералку. Теперь взахлёб читает новинки литературы, то, что раньше не успевал, — заявил друг семьи.
Он отметил, что Ефремов не испытывает проблем с печенью, она, по его словам, «функционирует как надо». Однако актёр страдает от астмы. Друг также подчеркнул, что «Миша никогда не зашивался»,
Ранее NEWS.ru писал, что адвокат семьи погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Александр Добровинский объяснил сообщения о 40 млн рублей, которые родные Сергея Захарова якобы требуют в качестве компенсации. Он назвал эти заявления выдумкой, отметив, что позиция семьи относительно денег не изменилась.
Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. У него остались пожилая мать, жена и двое детей.
По делу проходят четверо пострадавших. Ими официально признали жену погибшего, двух его сыновей и брата.
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