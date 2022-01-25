Домодедово: рейсы в страны Средней Азии выполняются по расписанию

Пресс-служба московского аэропорта Домодедово заявила NEWS.ru, что рейсы в Казахстан, Узбекистан и Киргизию выполняются по расписанию, вылеты не отменяются на фоне сообщений об отключении электроснабжения в воздушных гаванях в странах Средней Азии.

Рейсы по указанным направлениям обслуживаются по расписанию, — подчеркнул представители Домодедово.

Накануне онлайн-табло предприятия показывало, что были отменены рейсы из Термеза (Узбекистан) и Худжанда (Таджикистан) — авиалайнеры должны были прибыть в столицу 25 января в 08:30 и 10:40 соответственно. Также система показывала отмену рейса из Домодедово в Худжанд на 12:00.

Накануне в Узбекистане и Казахстане возникли проблемы с электроэнергией. Из-за отключения света в Ташкенте приостановлена работа метро. В Казахстане отмечаются перебои в Алма-Ате и южных районах страны. Кроме того, без электричества осталась большая часть Бишкека, где по всему городу нет воды. Перебои с электричеством в регионах Узбекистана, Казахстана и Киргизии связаны с крупной аварией в электросетях Казахстана, говорится в сообщении Министерства энергетики Узбекистана. При этом Нур-Султан заявил об аварийном отключении света по вине Ташкента и Бишкека.

Ранее сообщалось, что полное восстановление энергоснабжения в Киргизии займёт несколько часов, сейчас оно восстановлено на 50%. Расследованием причин беспрецедентного сбоя в энергосистеме Центральной Азии займется специально созданная комиссия, в которую войдут представители трёх стран.