Многим родителям знакома ситуация, когда ребёнок настолько хочет завести домашнего питомца, что говорит об этом чуть ли не каждый день. Однако не все взрослые готовы к появлению в квартире нового «члена семьи» и не видят в этом смысла. Тем не менее специалисты отмечают, что общение малыша с животными развивает его и учит навыкам коммуникации. О том, почему всё-таки стоит завести домашнего питомца и как правильно это сделать — в материале NEWS.ru.

Появление в доме животного учит ребёнка заботиться о ком-то, кроме себя. К тому же через общение с ним к малышу приходит понимание того, что на его действия могут реагировать по-разному. Питомец, в отличие от некоторых родителей, не будет игнорировать поведение, которое ему не нравится, и искать подход в общении. Кроме того, ребёнок моментально получает обратную связь от своих действий — если он дёрнет собаку за хвост, животное покажет, что ему это не нравится. Об этом в разговоре с NEWS.ru рассказала семейный психолог Наталья Панфилова.

Общение с питомцем показывает чаду, что мир не всегда будет встречать его с распахнутыми объятиями. Если у чада тонкая психическая организация, родителям нужно помочь ему пережить негативную обратную связь от питомца. Потому что с такой реакцией окружающих ребёнку придётся сталкиваться и в обычной жизни. Дети, к примеру, часто дразнятся и идут на конфликт. Общение с животным — лакмусовая бумажка того, что может происходить в социуме. Наталья Панфилова психолог психолог

Тем не менее перед тем как завести домашнего питомца родителям нужно понять, что ребёнок не всегда осознаёт то, какая ответственность на него ляжет. Нужно быть готовым, что некоторые обязанности могут перейти на вас, поясняет психолог. Предварительно следует объяснить чаду, какие именно задачи ему предстоит выполнять — сколько раз чистить клетку кролику, как часто выгуливать собаку и как её кормить.

Кроме того, родителям нужно понимать, что иногда ребёнок придумывает себе несуществующие плюсы от появления животного в доме. К примеру, он может представлять себе, что с питомцем можно будет играть, как с игрушкой. А на деле всё оказывается не так. Родителям в таком случае нужно объяснить ребёнку, что питомец — живое существо со своим характером, желаниями и чувствами.

Если же чадо категорически отказывается от общения с животным, скорее всего, это говорит о том, что ребёнок травмирован контактом. Питомец, к примеру, мог его укусить, поцарапать или напугать, поясняет Панфилова.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Чтобы минимизировать вероятность того, что ребёнок получит травму, следует отказаться от покупки экзотических животных. Этот совет также обусловлен тем, что за ними требуется специальный уход. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил ветеринар Андрей Пашкевич.

Перед тем как завести питомца, специалист также рекомендует проверить ребёнка на наличие аллергии. Особенно если ранее он уже сталкивался с аллергическими реакциями.

При выборе животного также следует отталкиваться от размеров жилой площади. Людям, которые живут в небольших квартирах, специалист порекомендовал остановить выбор на кошке или собаках некрупной породы, к примеру чихуахуа, той-терьер, йорк, такса, ши-тцу. Для частного дома подойдут собаки, которые могут жить на улице и нуждаются в большей активности — московская сторожевая, азиатская или немецкая овчарка. Однако нужно понимать, что последние нуждаются в дрессировке. Потому что при её отсутствии во время выгула ребёнок не сможет удержать на поводке неуправляемого пса. Кроме того, это усложнит процедуру посещения ветеринара, отмечает Пашкевич.

Тем, кто хочет завести собаку не для выставок, а «для души», ветеринар посоветовал взять животное из приюта. Это также будет хорошим примером для ребёнка, некой «прививкой» милосердия.

Если питомец нужен вам для души, не нужно брать в дом породистую собаку — заберите питомца из приюта. Он будет вам благодарен. Кроме того, такой выбор поможет сэкономить деньги. В приюте можно запросить данные о прививках, которые делались животному. На слово верить не нужно. Сотрудники должны предоставить документы с печатью врача и наклейками, которые были на флакончиках с вакциной. После этого нужно направиться к ветеринару и проверить питомца на наличие блох и глистов. Зачастую животные из приютов не социализированы и не доверяют людям, однако большинство из них через три-четыре дня уже подходят к людям. Это я говорю по своему опыту работы с бездомными собаками. Андрей Пашкевич ветеринар ветеринар

Между тем взрослые должны понимать, что большая часть ответственности за домашнего питомца может лечь на них. Поэтому родителям, которые не заинтересованы в животном и хотят завести его только для ребёнка, ветеринар советует начать с хомяка, морской свинки, кролика или попугая. Нужно посмотреть, как чадо будет ухаживать за маленьким питомцем. Возможно, через два-три месяца желание завести кошку или собаку отпадёт как у взрослых, так и у ребёнка, поясняет специалист.