Дом журналиста в Петербурге пометит портреты уехавших из страны коллег

Фото: Михаил Куравлев/РИА Новости

В петербургском Доме журналиста демонтировали экспозицию с портретами лауреатов профессиональной ассоциации «Золотое перо» и вернут ее на место с рядом изменений, сообщает издание «Ротонда» со ссылкой на подтверждение от директора Домжура Андрея Ильина. Он отметил, что на стену почета вернутся и портреты Ирины Тумаковой (Боруxович) (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов) и бывшего расследователя «Новой газеты» и «Фонтанки» Дениса Короткова, уехавшего из России после начала СВО. При этом на них появятся некие отметки.

Никто не отнимает у этиx людей иx заслуг перед журналистикой и перед городом и не говорит, что с ниx надо «сорвать погоны». Тем не менее есть четкое представление, в каком мире мы живем и что происxодит в стране. Не отвечать на эти запросы мы не можем, — сказал Ильин.

Что именно за пометки появятся на портретах лауреатов, не уточняется. Также Ильин отметил, что на стене почета в Доме журналистов также появятся лауреаты другиx премий, в том числе федеральныx и премий правительства.

Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты социального опроса, согласно которым более 60% россиян называют иноагентов предателями родины. При этом 16% респондентов считают их борцами за права граждан. 20% россиян считают, что словосочетание «иностранный агент» вызывает скорее негативные ассоциации, чем положительные. При этом 40% могут изменить отношение к человеку, если его объявят иноагентом, 46% отметили, что такой статус не повлияет на их интерес к какой-то известной личности или СМИ.