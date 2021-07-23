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Дом загорелся в центре Петербурга

17:40, 25 июля 2021
Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Огонь возник в жилом доме в центре Санкт-Петербурга. Площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом журналистам ТАСС сообщили в местном МЧС.

Инцидент произошёл в доме 115 по Лиговскому проспекту. Пожар появился на кровле трёхэтажного здания, сначала пламя распространилось на 300 квадратных метров.

Из здания эвакуировали 15 человек. Сейчас спасателям удалось локализовать возгорание. Пожару присвоили третий ранг сложности из пяти возможных, но после локализации понизили до второго уровня. На месте работают больше 30 машин и больше 110 пожарных.

По информации РИА Новости, в результате ЧП пострадал один человек.

В 17:30 спасателям удалось ликвидировать возгорание.

Ранее в Елизаветинской больнице Санкт-Петербурга произошёл пожар. Возгорание началось на первом этаже здания, возникло сильное задымление. По предварительным данным, огонь вспыхнул в кабинете компьютерной томографии.

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