Дом с подземной тюрьмой под Петербургом снесли

В Ленинградской области снесли дом, под которым нашли частную подземную тюрьму. Об этом пишет 47news.

Тяжёлая техника прибыла на участок 29 июля. Она полностью уничтожила дом, который был прикрытием для казематов. Само подземелье и вход в него засыпали грунтом.

По информации журналистов, дом уничтожили по запросу номинального собственника участка Владислава Велесевича. На допросах он говорил, что никогда не видел здание и сам ничего не строил. При этом он написал обращение с просьбой уничтожить строение.

Ввиду отсутствия материальной возможности прошу засыпать подвал и подвальное помещение, расположенные под домом на участке 95 ДНП «Лемболовская твердыня — 1», а также прошу их демонтировать, — говорится в документе.

Утром 19 июня СМИ сообщили, что в Ленобласти нашли подземный бетонный бункер, который мог служить частной тюрьмой. Его камеры закрывались на замки, используемые в СИЗО «Кресты». Вход в бункер закрывала бетонная плита, которая, предположительно, поднималась и опускалась с помощью гидравлики. Внутри несколько камер с двухэтажными кроватями, умывальниками и унитазами, помещение для охраны.

Первым собственником участка был петербуржец Владислав Велисевич. Однако журналисты считают, что он был лишь номинальным владельцем, а реально территорией управлял экс-глава оперчасти Следственного изолятора № 4 Ренат Алимзанов.