«Должны ответить за обман»: Вассерман об отдельном наказании для блогеров Депутат Госдумы Вассерман назвал нужной инициативу о наказании для блогеров

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Анатолий Вассерман

Член комитета Госдумы по вопросам просвещения Анатолий Вассерман в беседе с NEWS.ru назвал нужной инициативу о введении отдельного наказания для блогеров, продающих инфопродукты без аккредитации и причиняющих крупный ущерб. Депутат считает, что есть люди, которые зарабатывают за счет чужих судеб.

Поддержу я эту инициативу или нет, будет зависеть от технических подробностей. На одной и той же идее могут предлагаться различные варианты ее реализации. Однако в целом эта инициатива представляется мне, к сожалению, нужной, — заявил Вассерман.

Депутат констатировал, что у блогеров растет охват аудитории и искать легковерных людей, на которых можно нажиться, становится все легче. По словам депутата, сейчас действительно расплодилось много людей, которые умеют «предлагать нечто эффектное, но абсолютно не эффективное» и, по сути, «зарабатывают за счет чужих судеб».

Такие блогеры и коучи должны ответить за свой обман. Нельзя давать этим шарлатанам зарабатывать, не позволяя нуждающимся людям получить реальную помощь, — заключил депутат.

Ранее стало известно, что рабочая группа Госдумы 21 марта обсудит поправки о наказании для блогеров, продающих инфопродукты без аккредитации и наносящих крупный ущерб гражданам. Рабочую группу возглавляют вице-спикер Госдумы единоросс Петр Толстой и зампред комитета по просвещению, член партии «Справедливая Россия — За правду» Яна Лантратова.